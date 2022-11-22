Ламбрехт заявила, что Германия должна быть готова к возможному нападению

При необходимости Германии помогут партнеры по НАТО.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ее страна должна быть готова к потенциальному нападению на фоне российского вторжения в Украину.
Об этом она рассказала в интервью немецким медиа, пишет DW.
"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию Альянса", — сказала Ламбрехт.
Министр отметила: "Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера. Это все снова должны осознать". Так она прокомментировала слова генинспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну.
По ее словам, вооруженные силы Германии смогут обеспечить оборону страны при необходимости. Ламбрехт также выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры по НАТО.
"Бундесверу никогда не придется защищать Германию наедине, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а в Альянсе вооруженные силы, безусловно, могут защитить Германию", — пояснила она.
Как сообщалось, Польша хочет разместить у границы с Украиной системы противовоздушной обороны Patriot, предложенные ей Германией. К слову, ранее Берлин предложил усилить защиту противовоздушной обороны Польши своими Patriot после падения ракеты у границ с Украиной.
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