Политика
91
1 мин

Латвия инициирует внеочередное заседание Совбеза ООН из-за удара «Орешником» по Украине

Латвия обратится с требованием созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после российской атаки по Украине с применением баллистической ракеты вблизи границ ЕС и НАТО.

Игорь Бережанский
Флаг Латвии

Флаг Латвии / © Unsplash

Латвия будет инициировать созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН через «варварскую атаку» России на Украину и использование баллистической ракеты средней дальности вблизи границ Европейского Союза и НАТО.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсети Х.

Она подчеркнула, что Россия нанесла удар по Украине вблизи границ ЕС и НАТО, что создает дополнительные угрозы региональной безопасности.

«Латвия попросит о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на варварскую атаку России против Украины, включая использование баллистической ракеты средней дальности вблизи границы ЕС и НАТО», — говорится в сообщении Браже.

Ранее сообщалось, что 9 января около полуночи впервые за войну Россия ударила по Львовщине «Орешником».

Мы ранее информировали, что российская атака по Львовской области новейшей ракетой «Орешник» вызвала бурное обсуждение.

91
