Латвия инициирует внеочередное заседание Совбеза ООН из-за удара «Орешником» по Украине
Латвия обратится с требованием созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после российской атаки по Украине с применением баллистической ракеты вблизи границ ЕС и НАТО.
Латвия будет инициировать созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН через «варварскую атаку» России на Украину и использование баллистической ракеты средней дальности вблизи границ Европейского Союза и НАТО.
Об этом сообщила министерша иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсети Х.
Она подчеркнула, что Россия нанесла удар по Украине вблизи границ ЕС и НАТО, что создает дополнительные угрозы региональной безопасности.
«Латвия попросит о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на варварскую атаку России против Украины, включая использование баллистической ракеты средней дальности вблизи границы ЕС и НАТО», — говорится в сообщении Браже.
Ранее сообщалось, что 9 января около полуночи впервые за войну Россия ударила по Львовщине «Орешником».
Мы ранее информировали, что российская атака по Львовской области новейшей ракетой «Орешник» вызвала бурное обсуждение.