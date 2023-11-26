Латвия отреагировала на заявление главы СВР о планах Кремля напасть на страны Балтии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал заявление главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко о том, что у Кремля есть задача подготовиться к предстоящей агрессии против стран Балтии.

Такое мнение латвийский политик высказал в интервью "Общественному".

"Я абсолютно убежден, что судя по тому, что говорит российская пропаганда и некоторые российские официальные лица, это мечта РФ восстановить Российскую империю, не только когда говорится о странах Балтии, Молдове или Казахстане. Это также и Финляндия. Они не говорят о Советском Союзе"., поскольку мечтают о Российской империи 19 века",- высказался лидер латвийцев.

По его словам, сейчас есть время, чтобы усилить оборонную систему. В частности, речь идет об увеличении количества войск НАТО. Ведь, отмечает он, союзники "многому научились по опыту Украины".

"Мы не воспринимаем вещи легкомысленно. Но скажу, что на этот момент мы видим, что это действительно будет стратегической целью России, если они сочтут, что победили в Украине. Не обязательно, что победят, но сочтут, что победили, и тогда вероятно, возникнет соблазн проверить устойчивость НАТО на прочность. Но именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы подготовиться", — отмечает Ринкевичс.

Напомним, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко рассказал о стратегии Путина по войне в Украине в 2024-2025 годах. В частности, речь идет о том, что одна из задач Кремля – раздувание конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах.

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