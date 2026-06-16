Латвия поддержала удары Украины по России: новый министр обороны сделал жесткое заявление

Латвия

Реклама

Новый глава Министерства обороны Латвии Райвис Мелнис публично поддержал право Украины атаковать военные цели на территории РФ.

Об этом он заявил журналистам, сообщает Укринформ .

По словам министра, Украина имеет законное право защищать свое государство всеми доступными средствами, в том числе наносить удары по целям в России.

Реклама

Кроме того, Мелнис подчеркнул, что Латвия будет усиливать свою систему противовоздушной обороны из-за угрозы со стороны России.

«Нам нужно построить собственную систему противовоздушной обороны, чтобы перехватывать все летящие в Латвию дроны. Это Россия направляет их в Латвию. Мы перехватим все дроны и поддержим Украину в ее борьбе», – заявил он.

Таким образом, Латвия еще раз подтвердила последовательную поддержку Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

Напомним, что в Латвии готовятся к нападению РФ

Реклама

Новости партнеров