Латвия призывает создать специальный трибунал по расследованию преступлений россиян в Украине

Президент латвии заявил о необходимости дать юридическую оценку действиям россиян в Украине

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международное сообщество должно создать специальный трибунал, расследующий российские военные преступления в Украине. Он заявил о необходимости дать юридическую оценку действиям россиян в Украине.

Об этом он заявил во время своего выступления в немецком бундестаге, где проходил Всенародный день скорби, сообщает DW.

Латвийский президент отметил, что в компетенцию международного суда пока не входит расследование российских преступлений. Он призвал международное сообщество исправить этот "пробел в законодательстве" и создать спецтрибунал.

Эгилс Левитс отметил, что немцы осмыслили свое прошлое, поэтому смогло построить прочный фундамент демократии, а россияне этого не сделали.

"Эта неспособность к выполнению сложной работы по оценке прошлого проложила дорогу возрождению грубой идеологии российского империализма", – отметил президент Латвии.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных лидеров не давить на Украину по подписанию мирного соглашения с РФ на невыгодных условиях.

Также мы информировали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, пытается получить гарантии безопасности от Китая, или организовать свой побег в эту страну.

Читайте также: