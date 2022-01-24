Латвия проведет инспекцию военной деятельности в РФ: что произошло

Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности.
Латвия с 24 по 29 января 2022 года проведет на территории России инспекцию в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Об это сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, - пишет "Интерфакс".
Российская Федерация даже дала согласие на данную инспекцию. Определенный Латвией район расположен в Брянской и Смоленской областях и охватывает площадь 13 200 квадратных километров.
Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).
"В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности", - отмечается в сообщении.
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