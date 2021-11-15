Латвийская армия начала военные учения у границы с Беларусью: детали

Латвийская армия начала военные учения у границы с Беларусью: детали

В учениях участвуют примерно 3000 представителей Национальных вооруженных сил.

На юго-востоке Латгале - востоке Латвии - начались масштабные, ранее не объявленные военные учения с участием четырех бригад Земессардзе (Национальной гвардии Латвии - ред.).

Об этом заявила агентству LETA представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Сандра Брале, - пишет Delfi.

Учения The Decisive Point продлятся до 12 декабря. Целью учений является проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений.

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Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе Россия и Беларусь, осведомлены о проходящих учениях. Брале не уточнила точное количество участвующих в учениях солдат и земессаргов (латвийских нацгвардейце - ред.). Тем временем министр обороны Артис Пабрикс в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в учениях участвуют примерно 3000 представителей НВС.

Пабрикс также косвенно подтвердил, что учения связаны с кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Беларусью.

"Я просил объявить о начале военных учений в Латгале, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так", — сказал он.

Пабрикс отметил, что хотя ситуация еще не достигла критического уровня, в то же время нет признаков того, что она могла бы улучшиться. Также растут возможности того, что группы мигрантов могут быть направлены к латвийской границе, уверен министр.

Он подтвердил, что отправится в Брюссель, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым он также может обсудить этот вопрос. Также Пабрикс планирует встретиться со своими польскими и литовскими коллегами.

Напомним, ранее десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Часть мигрантов была задержана и передана пограничникам.

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