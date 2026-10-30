Лавров 20 часов летел в США, но там ему не обрадовались: подробности

Сергей Лавров. / © Associated Press

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Делегация РФ во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в американскую Атланту для участия в совещании глав МИД стран G20. Впрочем, в США визита чиновника страны-агрессора возмутились.

Что известно о визите Лаврова в Штаты и реакции американских политиков, читайте на ТСН.ua.

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Прилет Лаврова в Америку пафосно освещали прокремлевские СМИ, которые в один голос жаловались, что до дороги из Моквы в Атланту длилась 20 часов. и 10 мин, а все из-за обхода так называемых «недружественных стран», закрывших свое воздушное пространство для российских бортов.

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Привлек внимание и внешний вид министра. Вместо официального костюма, обычно выбираемого для дипломатических мероприятий, он появился в джинсах и джемпери.

Отметим, Сергей Лавров находится под международными санкциями, введенными из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время Государственный департамент не предоставил Bloomberg ответа, получил ли глава российского МИДа специальное разрешение на въезд в страну для участия в мероприятии.

Россия на встрече глав МИД G20

Министр иностранных дел РФ с делегацией прибыли на встрече глав МИД стран «Группы двадцати» (G20), которая состоится 30–31 октября в Атланте. В этом году именно США возглавляют мероприятие, а саммит лидеров запланирован на декабрь в Майами, на который также был приглашен диктатор Владимир Путин.

По словам пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, Москва планирует использовать мероприятие для продвижения собственных идей по «укреплению основ многополярного мира».

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Возмущение американцев визитом Лаврова

Визит Сергея Лаврова в США проходит, несмотря на сопротивление части законодателей. В частности, республиканец Дон Бэйкон резко раскритиковал этот приезд и призвал не впускать его в страну, пока режим Кремля продолжает наносить смертоносные удары по Украине.

«Лаврова не следует пускать в страну. Пока Путин ведет войну против Украины и бомбардирует города, российских лидеров не следует приветствовать ни на одном из этих форумов. Они руководят страной, исключенной из международного сообщества», — написал Бейкон в соцсети X.

В свою очередь, сенатор-демократка Джин Шахин раскритиковала политику президента США Дональда Трампа в отношении Кремля. Она призвала Белый дом не придавать режиму Путина дипломатическую легитимность, пока его армия продолжает убивать мирных украинцев.

«Дональд Трамп должен проснуться. Он должен понять, что ухаживания за Владимиром Путиным не выгодны для Америки», — заявила Шахин в интервью CNN.

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Сближение Трампа с Путиным — что известно

На фоне уступок, которые в последнее время Трамп осуществляет по отношению к России и ее режиму, в США возникла волна недовольства. Критикуют действия президента не только демократы, но и его соратники-однопартийцы. Так, после так называемого соглашения о дизеле с РФ республиканцы восстали против Трампа. Ведь в преддверии промежуточных выборов в Конгресс они пытаются сохранить свое незначительное большинство в Палате представителей и Сенате.

Сенатор-республиканец США Митч Макконнелл обвинил президента в опасной наивности. Ведь, по его убеждению, ослабление санкций не заставит Кремль прекратить агрессию, а может убедить руководство России в слабости Запада.

Тем временем сенатор-демократ Ричард Блюменталь разнес лидера из-за «заискивания к Путину». По его словам, решение главы Белого дома противоречит позиции большинства американцев и их представителей в Конгрессе США.

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