Лавров анонсировал новый диалог с Западом об ответах США и НАТО на ультиматум РФ

Контакты могут состояться в ближайшее время.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контакты для обсуждения ответов США и НАТО по поводу так называемых "гарантий безопасности" могут состояться уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что в эти дни состоятся некоторые контакты по этой теме", — заявил Лавров.
По его словам, Москва хочет услышать, как США и НАТО будут выполнять принятые ранее обязательства, закрепленные в документах ОБСЕ.
К слову, 12 января, после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил об отказе идти на ультиматум России по принятию Украины в Альянс.
Также Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".
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