Сергей Лавров. / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нагло заявил о претензиях Москвы на значительную часть украинских территорий, назвав их «историческими землями» страны-агрессора.

Очередную порцию пропагандистских нарративов он озвучил в интервью российским СМИ.

Реклама

По словам Лаврова, юго-восток и большинство центральной Украины, в частности Киев, якобы являются «испокон веков российскими землями».

Реклама

Глава МИД дерзко повторил пропагандистский тезис о якобы искусственном создании Украины. В обычных манерах Кремля он начал манипулировать историческими фактами. Лавров самоуверенно заявил, мол, на этих территориях живет народ, который якобы «крестился вместе в одной купели» с россиянами.

Отдельно российский чиновник принялся оправдывать деятельность УПЦ Московского патриархата. Он назвал ее «сестрой русской православной церкви» и заявил, что она якобы сохраняет свои позиции в Украине.

Не обошлось и без традиционных обвинений в адрес Украины. По словам Лаврова, одной из главных задач агрессора России является преодоление так называемой русофобии в Украине.

Напомним, на саммите АТЭС в Китае диктатор РФ нагло заявил, что РФ якобы не начинала войну в Украине. Мол, она лишь пыталась «покончить с боевыми действиями», которые, как он утверждает, «уже продолжались» с 2014-го. Также, по его словам, жители Донбасса якобы сами провозгласили независимость от Украины, ссылаясь на первую статью Устава ООН.

Реклама

Впоследствии Путин цинично призвал украинцев к объединению со страной-агрессором «в широком смысле этого слова». Он нагло заявил, что они якобы должны перейти на «правильную сторону истории». Путин снова повторил тезисы российской пропаганды и пытался переложить вину за войну и разрушения на украинские власти и Запад.

Новости партнеров

Новости партнеров