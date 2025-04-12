Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз пренебрег правилами дипломатии, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского об иностранных войсках в Украине.

Как сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС, глава российского внешнеполитического ведомства в этот раз решил оперировать медицинскими диагнозами.

Представитель кремлевского режима возмутился заявлением президента Зеленского при обсуждении миротворческой миссии о том, что в Украине нужны не просто миротворцы, а боевые подразделения иностранных войск.

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«Зеленский сказал, что им не нужны миротворцы, им нужны бойцы. Шизофрения этих взаимоисключающих заявлений очевидна», — грубо отреагировал главный дипломат России.

Как сообщалось ранее, во время встречи «коалиции желающих» в четверг, 10 апреля стороны обсуждали размещение военного контингента в Украине.

Напомним, у так называемой «коалиции желающих» есть шесть стран, готовых реально отправить собственные войска в Украину.