Лавров призывает Венгрию «объединить усилия» / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с меньшинствами в Украине является «общей проблемой» для России и Венгрии и призвал к объединению усилий в этом вопросе. Лавров повторил привычную кремлевскую риторику о якобы «преследовании и убийствах русских» и нарушении прав русскоязычных в Украине, которую Москва использует для оправдания аннексии Крыма, гибридной войны на востоке Украины и полномасштабного вторжения.

Об этом он сказал в интервью венгерской Magyar Nemzet.

По его словам, «другие этнические группы», включая венгров, румын, поляков, болгар, армян, белорусов и греков, подвергаются «принудительной украинизации» Он подчеркнул, что Будапешт «хорошо знаком с этой проблемой» и поэтому Россия и Венгрия могут «объединить усилия».

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Вопрос прав национальных меньшинств долго использовался Венгрией как повод для блокирования сближения Украины с Европейским Союзом. Хотя ЕС включил в «переговорную рамку» для Украины условия плана действий по национальным меньшинствам, Украина заявляет о готовности к консультациям с Будапештом, если это необходимо.

На последнем саммите ЕС Венгрия наложила вето, что не позволило прийти к общему мнению о дальнейшем сближении с Украиной. Однако 26 стран-членов Евросоюза, кроме Венгрии, выразили поддержку дальнейшим переговорам по вступлению Украины и признали оценку Еврокомиссии о готовности Украины к открытию кластера «Основы».

Напомним, в Российской Федерации озвучили собственные условия для мирного решения в Украине. Демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, возврат активов должны быть прописаны в мирном соглашении.