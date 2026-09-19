Лавров и Рубио могут встретиться на Генассамблее ООН: будут говорить об Украине

Лавров и Рубио / © Associated Press

Реклама

В Нью-Йорке может состояться встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии пропагандистам.

Реклама

По словам Захаровой, сейчас график рабочих встреч Лаврова в ходе Генассамблеи еще формируется. При этом российское ведомство рассматривает возможность переговоров с Рубио. Окончательной договоренности о встрече пока нет.

Реклама

Отдельно она заявила, что украинская тема остается одной из ключевых в международных контактах Лаврова во время работы Генассамблеи. Таким образом, если переговоры с американским госсекретарем состоятся, ситуация вокруг Украины может оказаться одной из главных тем обсуждения.

Переговоры в ООН: что известно

Напомним, 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась 8 сентября. Ее главной темой стало «Восстановление доверия, управление трансформациями: Организация Объединенных Наций, работающая во благо всех». Общие дебаты будут продолжаться с 22 по 28 сентября.

8 сентября в МИД Украины подтвердили предварительную договоренность о встрече Зеленского и президента США Дональда Трампа. Одним из возможных мест проведения называли открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Зеленский традиционно участвует в ней ежегодно. Позже в СМИ появилась информация, что в графике Трампа не запланирована встреча с Зеленским.

Новости партнеров