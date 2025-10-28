Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров использует тему «мирных договоренностей» для пропагандистского эффекта, а не для реального прекращения войны .

Об этом в прямом эфире телеканала " Эспрессо " заявил кандидат исторических наук, американист и сотрудник ООН в 1987-2019 годах Дмитрий Довгополый.

«У Трампа нет целостной концепции завершения войны, равно как нет единого исполнителя и автора этой концепции. Поэтому в России появляется пространство для оперативных маневров. И Лавров сейчас мастерски "играет дурака", якобы Кремль готов пойти на концепцию Трампа», - отметил Довгополый.

Реклама

По его словам, ранее глава МИД РФ уже делал заявления для венгерских СМИ, в которых убеждал, что Трамп якобы "со всем согласился на Аляске". В то же время, подчеркнул эксперт, непонятно, с чем мог согласиться президент США.

Американист также напомнил, что недавно прозвучало заявление заместителя Лаврова Михаила Галузина, отвечающего за страны так называемого «ближнего зарубежья». Тот открыто признал, что никакого продвижения по пути к переговорам нет и процесс фактически остановился.

«В этом разнообразии сигналов мы видим Уиткоффа в Вашингтоне и имеем приглашение для него приехать в Киев. Попробуем сделать из этого какой-то вывод — что же происходит.

Мне кажется, что происходит следующее: МИД РФ отдают в жертву, то есть им разрешено говорить во что бы то ни стало, чтобы показать положительную роль Дмитриева и снова ввести в игру Виткоффа. Не думаю, что будут какие-либо уступки или сдвиги со стороны РФ. Вижу, что сейчас идет игра на время», — подытожил Довгополый.

Реклама

Ранее сообщалось, что внутренняя разведывательная служба Госдепартамента США – Бюро разведки и исследований (INR) – выразила скепсис о готовности российского диктатора Путина к переговорам о прекращении войны в Украине .

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговор с американским сенатором Марко Рубио прошел "действительно хорошо", после чего США "не увидели потребности в личной встрече" .