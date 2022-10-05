"Лавров – миллиардер, у него любовницы, денежки": Фейгин рассказал, сбежал бы ли из РФ кремлевский дипломат

Если бы можно было, Лавров бы "смылся" с России, говорит Фейгин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров хотел бы сбежать из РФ и заняться своими личными делами. Но он "уже плывет по инерции".

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал российский юрист, блоггер Марк Фейгин.

"Я думаю, что тот плывет по течению. Если бы можно было, он бы смылся. У него любовницы, денежки, он – миллиардер. Зачем ему это все", – сказал Фейгин.

Также он добавил, что Лавров связан с КГБ.

"Знаете, это вообще какая-то фигура, которая... Он тоже, кстати, связан с КГБ. Я думаю, что скорее он плывет уже по инерции. Потому что он же не дипломат. Вот все говорят: "Он таким стал – пропагандистом вместо дипломата". А я считаю, что он им и не был", – отметил Фейгин.

Напомним, ранее мы рассказывали, как руководитель МИД России Сергей Лавров и миллиардер Олег Дерипаска вместе ездили в Японию. В поездке бизнесмена сопровождала эскортница Екатерина Лобанова, а министра – его любовница Светлана Полякова.

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