"Лавров – миллиардер, у него любовницы, денежки": Фейгин рассказал, сбежал бы ли из РФ кремлевский дипломат

Если бы можно было, Лавров бы "смылся" с России, говорит Фейгин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров хотел бы сбежать из РФ и заняться своими личными делами. Но он "уже плывет по инерции".
Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал российский юрист, блоггер Марк Фейгин.
"Я думаю, что тот плывет по течению. Если бы можно было, он бы смылся. У него любовницы, денежки, он – миллиардер. Зачем ему это все", – сказал Фейгин.
Также он добавил, что Лавров связан с КГБ.
"Знаете, это вообще какая-то фигура, которая... Он тоже, кстати, связан с КГБ. Я думаю, что скорее он плывет уже по инерции. Потому что он же не дипломат. Вот все говорят: "Он таким стал – пропагандистом вместо дипломата". А я считаю, что он им и не был", – отметил Фейгин.
Напомним, ранее мы рассказывали, как руководитель МИД России Сергей Лавров и миллиардер Олег Дерипаска вместе ездили в Японию. В поездке бизнесмена сопровождала эскортница Екатерина Лобанова, а министра – его любовница Светлана Полякова.
Читайте также:
- В РФ уже начали искать замену Путину: эксперт назвал главных кандидатов на президентское кресло
- Ударит ли Путин ядерным оружием и втянет ли НАТО в войну: Чичваркин оценил риски
- "Окружение Путина никогда не скажет ему, что Россия проиграет": правнучка Хрущева объяснила, зачем РФ угрожает ядерным оружием