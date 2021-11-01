Лавров: Наблюдаются попытки втянуть Россию в какие-то силовые действия

По его словам, есть обострение по "нормандскому формату".

Россия якобы наблюдает попытки украинской власти создать провокационную ситуацию и вовлечь Москву в силовые действия.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет российский ТАСС.

Лавров также возмутился, что Украина в ответ на убийство своего воина впервые применила "Байрактар" и уничтожила пушку боевиков.

"Возвращаясь к Украине, к "нормандскому формату": да, обострение есть. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия. Думаю, они сейчас там размышляют, что им выгоднее: показать "крутость", что они уже начали бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате".

Напомним:

В зоне проведения ООС на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

для уничтожения вражеской артиллерии, которая Германия и Франция выразили "беспокойство" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Заявление США было несколько более взвешенным в пользу Киева. Вашингтон отметил, что "российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку