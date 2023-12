Лавров набросился с обвинениями в ОБСЕ: детали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил ОБСЕ в том, что она стала придатком НАТО и Европейского союза. Мол, виноваты в этом страны Запада.

Об этом он заявил на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, сообщает LRT.

"ОБСЕ в сущности превращают в придаток НАТО и ЕС. Давайте признаем, что организация стоит на краю пропасти. Возникает простой вопрос: стоит ли вкладывать средства в ее ревитализацию", — высказался российский министр.

После этих заявлений Лавров подвергся жесткой критике со стороны министров западных стран, участвовавших во встрече.

На заседании ОБСЕ глава МИД страны-агрессорки выступил с 15-минутной речью, в которой повторил тезисы Кремля о войне в Украине. В частности, он обвинил Запад в толерантности к Киеву, а одним из оправданий Москвы для полномасштабного вторжения назвал денацификацию.

Кроме того, Лавров пригрозил Молдове. Мол, она может стать "следственной жертвой развязанного Западом гибридной войны против России". Всем странам, где действуют, как он выразился, западные эмиссары и фонды, "следует задуматься".

Как сообщалось, во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова в ОБСЕ делегаты нескольких стран, в том числе Украины, вышли из зала. Тем временем российский политик на заседании устроил истерику из-за бойкота. Именно поэтому он в ярости попросил "оставить его в покое" ("Leave me alone, please").

