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Лавров назвал "единственного лидера на Земле", соглашающегося с риторикой Москвы
Москву очень радуют контакты с нынешней администрацией США.
Министр иностранных дел агрессорки России Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа "единственным лидером на Земле", который согласен с риторикой Москвы по Украине и НАТО.
Об этом он сказал в интервью CBS.
По его словам, Россия держит контакты с американской стороной по ситуации в Украине. Якобы "есть несколько признаков того, что мы двигаемся в правильном направлении".
"Президент Трамп - это, возможно, единственный лидер на Земле, признающий необходимость разобраться с коренными причинами этой ситуации", - высказался Лавров.
Министр говорит, что президент США солидарен с Россией в том, что "это была огромная ошибка - втягивать Украину в НАТО". Мол, это была ошибка бывшего американского лидера Джо Байдена, а Трамп "хочет ее исправить".
Лавров заявил, что американский лидер считает, мол, РФ и США "двигаются в правильном направлении", а Москва якобы "уже готова" заключить мирное соглашение по Украине, но хочет "настроить" некоторые ее детали.
Напомним, спикер МИД страны-агрессорки России Мария Захарова цинично обвинила президента Владимира Зеленского в "срыве переговоров". Также, по ее словам, европейские страны "поощряют Зеленского" продолжать войну.