Сергей Лавров. / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел агрессорки России Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа "единственным лидером на Земле", который согласен с риторикой Москвы по Украине и НАТО.

Об этом он сказал в интервью CBS.

По его словам, Россия держит контакты с американской стороной по ситуации в Украине. Якобы "есть несколько признаков того, что мы двигаемся в правильном направлении".

Реклама

"Президент Трамп - это, возможно, единственный лидер на Земле, признающий необходимость разобраться с коренными причинами этой ситуации", - высказался Лавров.

Министр говорит, что президент США солидарен с Россией в том, что "это была огромная ошибка - втягивать Украину в НАТО". Мол, это была ошибка бывшего американского лидера Джо Байдена, а Трамп "хочет ее исправить".

Лавров заявил, что американский лидер считает, мол, РФ и США "двигаются в правильном направлении", а Москва якобы "уже готова" заключить мирное соглашение по Украине, но хочет "настроить" некоторые ее детали.

Напомним, спикер МИД страны-агрессорки России Мария Захарова цинично обвинила президента Владимира Зеленского в "срыве переговоров". Также, по ее словам, европейские страны "поощряют Зеленского" продолжать войну.

Дата публикации 14:26, 24.04.25 Количество просмотров 23 "Мясник в Кремле хочет войны!!!" Мир отреагировал на массированную атаку по Украине!