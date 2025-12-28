- Дата публикации
-
Лавров назвал "главное препятствие" на пути к миру в Украине
В МИДе России считают, что Европа мешает прийти к мирному урегулированию.
Глава МИД России Сергей Лавров считает именно Европу «главным препятствием» на пути к достижению мира в Украине.
Об этом он сказал в интервью пропагандистам.
«Европа не скрывает планов подготовки к войне с РФ и стала главным препятствием к миру», — отметил он.
В то же время Лавров также считает Украину виновной в том, что до сих пор не достигнуты договоренности между сторонами о мире.
По его словам, Киев якобы не демонстрирует готовность к конструктивным переговорам по окончании войны.
«Режим Зеленского не проявляет готовности к конструктивным переговорам», — утверждает министр.
Ранее Лавров выдал еще одну порцию абсурдных заявлений. В частности, он упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского за «противоречивые заявления». Он также обвинил Европу в том, что она желает России «вреда и беды».