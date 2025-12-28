ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
704
Время на прочтение
1 мин

Лавров назвал "главное препятствие" на пути к миру в Украине

В МИДе России считают, что Европа мешает прийти к мирному урегулированию.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД России Сергей Лавров считает именно Европу «главным препятствием» на пути к достижению мира в Украине.

Об этом он сказал в интервью пропагандистам.

«Европа не скрывает планов подготовки к войне с РФ и стала главным препятствием к миру», — отметил он.

В то же время Лавров также считает Украину виновной в том, что до сих пор не достигнуты договоренности между сторонами о мире.

По его словам, Киев якобы не демонстрирует готовность к конструктивным переговорам по окончании войны.

«Режим Зеленского не проявляет готовности к конструктивным переговорам», — утверждает министр.

Ранее Лавров выдал еще одну порцию абсурдных заявлений. В частности, он упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского за «противоречивые заявления». Он также обвинил Европу в том, что она желает России «вреда и беды».

Дата публикации
Количество просмотров
704
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie