Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД России Сергей Лавров считает именно Европу «главным препятствием» на пути к достижению мира в Украине.

Об этом он сказал в интервью пропагандистам.

«Европа не скрывает планов подготовки к войне с РФ и стала главным препятствием к миру», — отметил он.

В то же время Лавров также считает Украину виновной в том, что до сих пор не достигнуты договоренности между сторонами о мире.

По его словам, Киев якобы не демонстрирует готовность к конструктивным переговорам по окончании войны.

«Режим Зеленского не проявляет готовности к конструктивным переговорам», — утверждает министр.

Ранее Лавров выдал еще одну порцию абсурдных заявлений. В частности, он упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского за «противоречивые заявления». Он также обвинил Европу в том, что она желает России «вреда и беды».