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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Лавров назвал главную тему трехсторонней встречи в Абу-Даби: о чем будут говорить

Лавров подтвердил, что гарантии безопасности станут ключевым вопросом на предстоящих переговорах между Украиной, США и РФ в Абу-Даби.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров заявил, что вопросы безопасности Украины, России и всего региона станут главной темой переговоров в Абу-Даби.

Об этом он сказал в разговоре с российскими пропагандистскими СМИ.

Лавров сообщил, что ознакомился с заявлением госсекретаря США Марком Рубио о том, что на предстоящих переговорах на первом плане будут стоять вопросы гарантий безопасности.

«Более того, сама повестка переговоров в Абу-Даби предусматривает первым пунктом вопрос безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе», — сказал путинский министр.

«Мы такой подход только приветствуем», — добавил он.

По словам Лаврова, «то, что нынешние переговорщики по поручению президента США Дональда Трампа предложили вынести на первый план повестки переговоров именно вопрос коллективной безопасности — конечно, это можно только приветствовать».

Напомним, трехсторонняя встреча Украина-США-Россия запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

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