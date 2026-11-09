Лавров назвал главную тему трехсторонней встречи в Абу-Даби: о чем будут говорить

Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров заявил, что вопросы безопасности Украины, России и всего региона станут главной темой переговоров в Абу-Даби.

Об этом он сказал в разговоре с российскими пропагандистскими СМИ.

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Лавров сообщил, что ознакомился с заявлением госсекретаря США Марком Рубио о том, что на предстоящих переговорах на первом плане будут стоять вопросы гарантий безопасности.

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«Более того, сама повестка переговоров в Абу-Даби предусматривает первым пунктом вопрос безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе», — сказал путинский министр.

«Мы такой подход только приветствуем», — добавил он.

По словам Лаврова, «то, что нынешние переговорщики по поручению президента США Дональда Трампа предложили вынести на первый план повестки переговоров именно вопрос коллективной безопасности — конечно, это можно только приветствовать».

Напомним, трехсторонняя встреча Украина-США-Россия запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

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