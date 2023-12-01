Лавров назвал Молдову "следующей жертвой гибридной войны": реакция Кишинева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова может стать "следующей жертвой развязанной Западом гибридной войны против России". В Кишиневе отреагировали на подобные угрозы российского политика.

Об этом сообщает издание LRT.

Во время выступления на встрече министров ОБСЕ в Скопье глава МИД России заявил, что 20 лет назад Запад "торпедировал" план Москвы по урегулированию приднестровского конфликта, а сейчас "убивает" формат "5+2".

"По сути, Молдова обречена стать следующей жертвой гибридной войны, развязанной Западом против России", — высказался Лавров.

В свою очередь, молдавское Министерство иностранных дел заявило, что слова Лаврова были "частью враждебных действий, которые Россия предпринимает против страны за последние 30 лет". Впрочем, партнеры Кишинева на Западе помогли успешно преодолеть эти угрозы.

"Молдова безвозвратно находится на европейском пути и сегодня, как никогда, мы требуем немедленного и безусловного вывода российских войск с нашей территории", — заявили в МИД Молдовы.

Как сообщалось, также Лавров набросился с обвинениями в ОБСЕ. Он заявил, что организация стала придатком НАТО и Европейского союза. Мол, виноваты в этом страны Запада.

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