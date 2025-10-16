Лавров назвал новую причину, почему поставки Tomahawk Украине "опасны"

Сергей Лавров. / © Associated Press

Реклама

Россия продолжает заявлять, мол, поставка Украине американских ракет Tomahawk была бы "чрезвычайно опасным шагом" и якобы ухудшит отношения Москвы и Вашингтона.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью одной российской газете.

Он подчеркнул, что Россия не будет пытаться убедить администрацию Белого дома, что "чрезвычайно опасный шаг". Лавров высказал предположение, что якобы в Вашингтоне также осознают, что это выведет ситуацию на принципиально новый уровень.

Реклама

"Помимо превращения войны Байдена в войну Трампа это будет означать чрезвычайно опасное обострение российско-американских отношений. Я не сомневаюсь, что они это осознают", - высказался Лавров.

Глава МИД России обвинил страны Европы в давлении на Соединенные Штаты Америки и Дональда Трампа в частности. Якобы глава стран, которых Лавров нагло назвал "самыми ожесточенными русофобами", пытаются, чтобы американский лидер "отказался от своих внутренних убеждений и от своего интуитивного подхода к Украине".

Напомним, аналитики ISW отмечают, что Tomahawk – новый страх Путина. Именно поэтому Кремль продолжает свои риторические усилия, направленные на отказ США от продажи этих ракет. Между тем, аналитики оценивают, что предоставление Tomahawk не приведет к значительной эскалации войны.

Отметим, The New York Times заявило о том, что у Пентагона уже есть план поставки ракет Tomahawk Украине. Авторитетное американское издание отметило, что поставки этого оружия будут связаны с огромными трудностями прежде всего потому, что у Украины нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет.

Реклама