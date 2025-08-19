ТСН в социальных сетях

Лавров назвал новую причину войны в Украине

В своем заявлении глава российского МИД озвучил традиционные нарративы Кремля.

Сергей Лавров.

Сергей Лавров. / © Associated Press

Министр иностранных дел агрессора РФ Сергей Лавров придумал новую странную версию вторжения в Украину.

О своих выдумках он рассказал в интервью одному из росСМИ.

Глава российского МИД цинично заявил, мол, Кремль никогда не преследовал цель получить Крым или Донбасс. Якобы "главной задачей была защита русских людей" и "обеспечение прав русскоязычного населения".

Кроме того, в традиционной манере Кремля Лавров озвучил заявления о "первопричинах кризиса" в Украине. Мол, одна из них связана с "проблемой безопасности России" из-за возможного "расширения НАТО на восток".

Напомним, Reuters со ссылкой на ознакомленные источники сообщило, что диктатор РФ Владимир Путин после встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом выдвинул свои требования для завершения войны в Украине. Речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете НАТО и государственном статусе русского языка в некоторых частях Украины или по всей стране, а также праве Русской православной церкви свободно действовать.

Кроме того, после переговоров с Трампом "фюрер" Кремля сделал ряд циничных заявлений о прекращении войны. В частности, он цинично заявил, что Кремль стремится к скорейшему прекращению боевых действий в Украине, а в основу урегулирования должно быть положено «устранение первопричин кризиса».

