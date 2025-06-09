Сергей Лавров. / © Associated Press

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Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Великобританию в том, что она помогала совершать атаки по целям на территории России.

Об этом министр страны-агрессорки заявил на "Форуме будущего 2050 года".

По его словам, все "делается все украинской стороной". Мол, Украина "была беспомощной без поддержки англичан". Не обошел вниманием Лавров и Соединенные Штаты Америки.

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"Кто знает, может, там еще и спецслужбы США принимают участие, но британцы - 100%", - сказал он.

Лавров цинично назвал удары по военным целям на территории РФ "террористическими атаками", забыв о собственных ударах по Украине.

Напомним, 1 июня во время операции "Паутина" украинские БпЛА поразили цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

В Кремле пригрозили ответом на операцию "Паутина" , во время которой были поражены четыре российских военных аэродрома.

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