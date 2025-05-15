Лавров назвал страны, которые не желают мира в Украине: абсурдное заявление

Сергей Лавров / © Associated Press

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В России заявили о якобы нежелании европейских стран установления мира в Украине. Мол, все настроены против России.

Об этом сообщают росСМИ.

«Ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель и особенно Лондон не хотят мира в Украине», — отметил Лавров.

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Он добавил, что в ситуации, когда «Штаты отходят от активной поддержки», Европе «надо думать о себе». Вспомнил и заявление Макрона о европейской армии и размещении ядерного оружия.

«По нашей информации, разговоры между собой ведут прямо: нельзя прекращать мобилизацию Европы против России. В этом смысле Украина — бесценный инструмент», — выдал Лавров.

Путин манипулирует Трампом

Как отмечалось, последнее интервью главы МИД России Сергея Лаврова свидетельствует о том, что в Кремле считают предложения президента США Дональда Трампа по прекращению огня и переговорам о завершении войны исключительно поводом для продолжения боевых действий, которые должны проходить на фоне переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Журналист Виталий Портников считает, что интервью Лаврова можно назвать своеобразным «диагнозом».

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«Диагнозом того, что в России считают сами предложения президента Соединенных Штатов по прекращению огня на российско-украинском фронте и более развернутые предложения по тем позициям, которые можно занять во время переговоров о завершении российско-украинской войны, исключительно поводом для продолжения боевых действий, которые должны происходить на фоне переговоров между американской администрацией и Кремлем», — высказался журналист Виталий Портников.

По его словам, на данный момент не видно никаких других намерений, свидетельствующих, что у президента РФ Владимира Путина хотя бы на минуту за эти 100 дней президентства Трампа появилось желание прекратить огонь на фронте или начать какие-то реалистичные переговоры о завершении войны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил давнюю позицию Москвы по поводу отказа от каких-либо территориальных уступок. Это подрывает усилия президента США Дональда Трампа по заключению продолжительного мира.