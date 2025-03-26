Агрессор Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки обсуждают тему "Северных потоков" и давление на Европу по поводу российского газа.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

"Происходит разговор о "Северных потоках". Наверняка будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм", — высказался глава российского МИД.

По его словам, европейский бизнес сейчас платит за энергоносители в "несколько раз больше, чем американский бизнес". Кроме того, Лавров цинично назвал европейских политиков, выступающих против возобновления "Северных потоков", "больными людьми или самоубийцами".

Напомним, The Times пишет, что соглашение по Черному морю может стать победой диктатора РФ Владимира Путина. Договоренность во многом выгодна Кремлю и не предполагает существенных уступок со стороны России.

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