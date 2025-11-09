- Дата публикации
Политика
- 428
- 2 мин
Лавров назвал условие для продолжения переговоров с США
Министр иностранных дел РФ настаивает, что во время переговоров должны быть учтены «интересы Кремля».
Личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая была отменена Вашингтоном, для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине все еще может состояться.
О своей готовности к таким переговорам Лавров заявил пропагандистам российского «РИА Новости».
При этом министр иностранных дел РФ настаивает, что во время переговоров должны быть учтены «интересы Кремля».
«Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения… Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется», — сказал он.
Лавров считает, что основой для потенциального соглашения о прекращении агрессии против Украины должны стать «договоренности», достигнутые во время саммита президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске.
«Тогда американцы заверили нас, что смогут гарантировать, что [президент Украины] Владимир Зеленский не будет препятствовать мирному процессу. Очевидно, в этом плане возникли определенные трудности», — предположил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров также традиционно обвинил страны ЕС и Британию в препятствовании диалогу России и США.
«Брюссель и Лондон пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения решить кризис политическими и дипломатическими средствами и полностью сосредоточиться на военном давлении на Россию», — сказал он.
Как сообщалось ранее, 21 октября главный российский дипломат провел телефонный разговор с Рубио, во время которого должен был обсудить условия предстоящего саммита Путин-Трамп в Будапеште.
Однако после этого разговора Рубио рекомендовал Трампу отменить встречу. Более того, еще одним следствием этого разговора называют введенные США санкции против «Роснефти» и «Лукойла» — первые со времени возвращения Трампа в Белый дом.
Источники Reuters, знакомые с ситуацией, рассказывали, что причиной стала непримиримая позиция Кремля, который «хотел слишком много» и отказался от прекращения огня в Украине.
Сам Лавров после неудачного разговора с Рубио снова заговорил о «нацистском режиме» в Киеве и потребовал устранить «первопричины конфликта».