Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая была отменена Вашингтоном, для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине все еще может состояться.

О своей готовности к таким переговорам Лавров заявил пропагандистам российского «РИА Новости».

При этом министр иностранных дел РФ настаивает, что во время переговоров должны быть учтены «интересы Кремля».

Реклама

«Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения… Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется», — сказал он.

Лавров считает, что основой для потенциального соглашения о прекращении агрессии против Украины должны стать «договоренности», достигнутые во время саммита президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске.

«Тогда американцы заверили нас, что смогут гарантировать, что [президент Украины] Владимир Зеленский не будет препятствовать мирному процессу. Очевидно, в этом плане возникли определенные трудности», — предположил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также традиционно обвинил страны ЕС и Британию в препятствовании диалогу России и США.

Реклама

«Брюссель и Лондон пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения решить кризис политическими и дипломатическими средствами и полностью сосредоточиться на военном давлении на Россию», — сказал он.

Как сообщалось ранее, 21 октября главный российский дипломат провел телефонный разговор с Рубио, во время которого должен был обсудить условия предстоящего саммита Путин-Трамп в Будапеште.

Однако после этого разговора Рубио рекомендовал Трампу отменить встречу. Более того, еще одним следствием этого разговора называют введенные США санкции против «Роснефти» и «Лукойла» — первые со времени возвращения Трампа в Белый дом.

Источники Reuters, знакомые с ситуацией, рассказывали, что причиной стала непримиримая позиция Кремля, который «хотел слишком много» и отказался от прекращения огня в Украине.

Реклама

Сам Лавров после неудачного разговора с Рубио снова заговорил о «нацистском режиме» в Киеве и потребовал устранить «первопричины конфликта».