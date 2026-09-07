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Лавров назвал условие завершения войны в Украине и упомянул о "нацизме" в Европе
Лавров заявил, что войну против Украины следует завершить ради борьбы с «нацизмом» в Европе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз повторил пропагандистскую риторику Кремля, оправдывая войну против Украины. Он заявил, что боевые действия должны завершиться так, чтобы в Европе «не осталось нацизма».
Об этом Лавров сказал во время выступления перед студентами МГИМО 7 сентября, пишут росСМИ.
"Эту войну нужно завершить так, чтобы не было больше нацизма в Европе, который снова пустил сюда свои метастазы", - заявил российский дипломат.
По его словам, оставить у власти украинское руководство якобы означало бы «предать подвиг» тех, кто победил нацизм в 1945 году.
Таким образом, Лавров повторил один из ключевых тезисов российской пропаганды, которая годами пытается выдать полномасштабную агрессию против Украины за борьбу с вымышленным «нацизмом».
В то же время именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года и продолжает вести войну против украинцев.
Ранее Лавров также заявлял о якобы «метастазах нацизма» в Германии. Он обвинял Берлин в стремлении к войне с Россией. По его словам, российское руководство якобы должно сделать выводы из последних заявлений и действий немецких властей, которые он представил как признаки подготовки Берлина к конфронтации с Москвой.