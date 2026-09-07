Лавров назвал условие завершения войны в Украине и упомянул о "нацизме" в Европе

Лавров / © скриншот с видео

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз повторил пропагандистскую риторику Кремля, оправдывая войну против Украины. Он заявил, что боевые действия должны завершиться так, чтобы в Европе «не осталось нацизма».

Об этом Лавров сказал во время выступления перед студентами МГИМО 7 сентября, пишут росСМИ.

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"Эту войну нужно завершить так, чтобы не было больше нацизма в Европе, который снова пустил сюда свои метастазы", - заявил российский дипломат.

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По его словам, оставить у власти украинское руководство якобы означало бы «предать подвиг» тех, кто победил нацизм в 1945 году.

Таким образом, Лавров повторил один из ключевых тезисов российской пропаганды, которая годами пытается выдать полномасштабную агрессию против Украины за борьбу с вымышленным «нацизмом».

В то же время именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года и продолжает вести войну против украинцев.

Ранее Лавров также заявлял о якобы «метастазах нацизма» в Германии. Он обвинял Берлин в стремлении к войне с Россией. По его словам, российское руководство якобы должно сделать выводы из последних заявлений и действий немецких властей, которые он представил как признаки подготовки Берлина к конфронтации с Москвой.

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