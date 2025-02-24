Политик говорит, что быстро ничего не произойдет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд заявлений, в частности, об условиях завершения войны в Украине.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

По его словам, Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты устраивающие Москву стороны договоренности.

"Вариант с "замиранием сразу", остановкой боевых действий по линии столкновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит", — подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заверил, что никто не может заставить Украину сдаться. Сибига непосредственно не упомянул Трампа, но, судя по всему, его пост посвящен именно последнему оскорбительному высказыванию американского президента в адрес Владимира Зеленского.

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