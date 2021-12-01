Лавров назвал заявление Лукашенко о ядерном оружии РФ в Беларуси "серьезным предостережением"

Лавров прокомментировал заявление Александра Лукашенко.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия в Беларуси являются "очень серьезным предостережением".
Об этом сообщают росСМИ.
"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которая продиктована прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", — высказался Лавров.
Также глава МИД РФ заявил, что Россия продолжит продвигать универсальные договоренности для укрепления режимов нераспространения ядерного оружия и запрещения химического и биологического оружия.
"Продолжим продвигать действительно универсальные договоренности по всестороннему обеспечению укрепления режимов ядерного нераспространения и конвенций по запрещению химического и биологического оружия", — сказал Сергей Лавров.
Ранее Александр Лукашенко пригрозил, что предложит главе Кремля Владимиру Путину разместить в Беларуси ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.
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