Лавров обиделся в США через Украину: что разозлило Кремль

Сергей Лавров. / © Associated Press

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возмущенно принялся обвинять Соединенные Штаты Америки в поддержке Украины.

Об этом глава МИД страны-агрессорки заявил российским СМИ.

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Он посетовал, что Белый дом якобы игнорирует запросы Москвы, но в то же время продолжает помогать Киеву вооружением, финансированием и разведданными. Лавров даже счел, что за последние несколько месяцев случаев помощи было «три или четыре».

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По его словам, когда появляется такая информация, Кремль обращается в американский Госдеп через дипломатические каналы и просит подтвердить это. Впрочем, пожаловался, министр иностранных дел РФ, «нам еще ни разу не ответили».

Бросил обвинения он и в адрес Великобритании, которая якобы «играет наиболее негативную роль» в войне Украины.

Истерические заявил МИД России

Ранее Лавров дерзко заявил, что агрессорка Россия не будет договариваться с Западом о переговорах. Мол, они годами ожидали, что Москва сама придет к ним договариваться. Кроме того, глава МИД дерзко обвинил страны в войне против РФ «руками и телами» Украины.

Тем временем спикер ведомства Мария Захарова заявила о готовность РФ бить по объектам Британии, из-за якобы «непосредственной вовлеченности» Лондона в войну в Украине и передачи Storm Shadow. Она нагло пригрозила ударами по «любым» британским военным объектам и технике.

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