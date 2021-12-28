Лавров обвинил США в желании сделать "маленькую войнушку" в Украине

По словам Лаврова, "США накачивают Украину оружием".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке сделать в Украине "маленькую войнушку", чтобы под этим предлогом ввести очередные санкции против РФ.

Об этом глава российского МИД заявил в интервью пропагандистской программы "Соловьев LIVE", пишет "BBC Украина".

"Я не исключаю, что есть такое желание подпитать милитаристские настроения (в Украине), сделать "маленькую войнушку", затем обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные возможности", — заявил Лавров и добавил, что США "накачивают Украину оружием и хвалятся, что предоставили им вооружение на 2,5 млрд долларов".

Ранее Лавров сообщил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "курс на втягивание Украины в НАТО с перспективой появления возле границ России ударных военных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности, вплоть до масштабного конфликта в Европе".

Напомним, что российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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