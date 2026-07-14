Сергей Лавров и Владимир Путин. / © Associated Press

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Россия утверждает, что так называемые «Аляскинские договоренности», которым якобы было место во время встречи Москвы у Вашингтона в Анкоридже, сорвались из-за позиции Украины и европейских государств.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с коллегой из Чада Абдулайе Сабре Фадулем.

По словам главы МСЗ страны-агрессорки, Европа и Украина вроде бы сделали все возможное, чтобы оттеснить Вашингтон от выполнения этих договоренностей и «похоронили их».

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Лавров также цинично заявил, что из-за такой ситуации не может оценить, как США будут в дальнейшем относиться к договоренностям, заключенным с их участием. Мол, «очень трудно что-либо прогнозировать».

«Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года в его выступлении в министерстве иностранных дел», — заявил Лавров.

Отметим, что в прошлогоднем заявлении «фюрера» Владимир Путина говорится о выводе ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые РФ оказалась не в состоянии захватить, признании этих регионов и Крыма российскими, а также отказ от вступления в НАТО, «демилитаризацию» и «демилитаризацию».

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никакого «соглашения Трампа и Путина» на Аляске по прекращению войны в Украине не было. По его словам, существовало только «предложение, но оно никогда не было соглашением».

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Впрочем, такое заявление из Америки возмутило Москву. Лавров тогда высказался, мол, «со стороны Рубио не очень изощренно говорить, что у Анкориджи не было никакого соглашения». По словам главы МИД России, на Аляске были обсуждены предложения Вашингтона, принятые Москвой.

Заявления Кремля о «мире»

Ранее Лавров заявил, что Кремль не намерен сворачивать войну против Украины. По его словам, РФ будет продолжать боевые действия, пока не достигнет целей, определенных Путиным. Он также обвинил Запад, который якобы лишь имитирует готовность к переговорам, а «выдвигает России открытые ультиматумы».

В то же время помощник «фюрера» Николай Патрушев в очередной раз повторил путинский нарратив, мол, Кремль готов к «миру», но в то же время дерзко заявил о «защите русскоязычных» на Донбассе, которых Москва «не может покинуть».

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