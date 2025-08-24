Лавров объяснил "нюансы" встречи Путина и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Getty Images

Реклама

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что возможная встреча российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским не обсуждалась во время саммита на Аляске. По его словам, эта тема возникла позже «экспромтом».

Об этом главный дипломат государства-агрессора заявил в интервью телеканалу NBC News

Лавров дал понять, что украинско-российские переговоры на уровне лидеров обсуждались после встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа, украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Реклама

Как известно, тогда Трамп позвонил Путину и провел с ним разговор.

«Путин четко заявил, что мы готовы продолжать прямые переговоры с Украиной, которые начались в Стамбуле. Уже было три раунда. Он сказал, что встреча на высшем уровне должна быть очень хорошо подготовлена. То есть процесс подготовки должен быть согласован. И поэтому мы предложили повысить уровень делегаций, которые будут встречаться в Стамбуле», — рассказал о содержании разговора Путина с Трампом глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Владимира Зеленского в Кремле считают «нелегитимным», но признают его де-факто «главой режима» и готовы с ним встретиться в этом качестве.

При этом он подчеркнул, что повестка дня таких переговоров должна быть «действительно президентской».

Реклама

Однако глава МИД РФ отметил, что, когда дело дойдет до подписания документов, вопрос того, кто будет ставить подпись от Украины, будет иметь большое значение.

Напомним, Сергей Лавров обвинил страны Запада в том, что президент России Владимир Путин не встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава российского МИД ранее заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным пока не планируется, несмотря на заявления Белого дома о подготовке переговоров.