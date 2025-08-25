Лавров объяснил, почему прибыл на саммит на Аляске в свитшоте с надписью "СССР"

Сергей Лавров. / © Associated Press

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, зачем прибыл 15 августа на Аляску в свитшоте с надписью "СССР". Мол, это не свидетельствует о желании современной России восстановить СССР.

Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Глава МИД страны-агрессора высказался о том, что родился в Советском Союзе и даже с теплом вспомнил советское прошлое. Впрочем, цинично сказал Лавров, Москва "признала" независимость бывших республик СССР.

"Путин неоднократно заявлял, что те, кто не жалеет о случившемся из СССР, не имеют сердца, а те, кто хочет восстановить СССР, не имеют мозга. Это абсолютно справедливое заявление. Мы признали все бывшие советские республики как независимые государства и развиваем с ними отношения именно как с Украиной, как по делу фактически, как по независимым странам. Но когда такие государства, как на самом деле, как в независимых странах. все российское – это ненормально", – заявил представитель страны-агрессора.

Он нагло добавил, что "вспоминать с любовью" прошлое - это не то же, что "пытаться военным способом захватить все территории".

"Помнить и ценить то, что было в жизни - это не то же, что пытаться силой восстановить каждую территорию. Это неправда", - цинично заявил Лавров.

Напомним, для участия в саммите на Аляске министр иностранных дел в Сергей Лавров прилетел в провокативном свитере. На нем огромными буквами было написано «СССР».

Тем временем , журналисты расшифровали послания российского министра. Его свитер с надписью «СССР» - то есть Советского Союза, частью которого когда-то была Украина, якобы показывал уверенность Москвы относительно саммита и то, что РФ вроде бы является большим государством, с которым невозможно не считаться на международной арене.