Политика
327
1 мин

Лавров объяснил, почему Россия не участвует в саммите по Газе: как оправдывался

Лавров прокомментировал, почему Москву не пригласили на саммит в Шарм-эш-Шейхе.

Руслана Сивак
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отсутствие Москвы на саммите в Египте, посвященном заключению мирного соглашения по Сектору Газы.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Приглашение посылали хозяева саммита. Это руководство Египта, которое, как сообщалось, согласовало свои действия с другими арабскими инициаторами, но прежде всего с Соединенными Штатами», — сказал российский чиновник.

Лавров также уточнил, что в Шарм-эш-Шейх не пригласили и другие важные фигуры, в частности, «премьер-министра Ирака, хотя Ирак является главой Лиги арабских государств».

Напомним, американский лидер Дональд Трамп выступил в парламенте Израиля. Он объявил, что война в Газе официально окончена.

В понедельник, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям Международного комитета Красного Креста первые семь израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газы. Это произошло согласно договоренностям о перемирии в Секторе Газа.

327
