Лавров ошарашил заявлением об Украине и взорвался новой угрозой

Сергей Лавров. / © Associated Press

В Москве снова озвучили свои условия для окончания войны в Украине или, как цинично утверждают в Кремле — для «урегулирования конфликта».

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Нью-Дели.

Глава МИД страны-агрессора повторил давний кремлевский нарратив о «соблюдении прав русскоязычных граждан». Лавров нагло подчеркнул, что это даже не условие, а «долг Киева».

Прихвостень «фюрера» еще и нагло высказался о том, что в Украине русский язык «запрещен во всех сферах жизни». В то же время, забыв о бесчеловечных преступлениях РФ и убийствах мирных украинцев, он цинично высказался о «соблюдении прав человека в сфере языка и религии».

Кроме того, российский министр дерзко заявил, мол, Россия «при всех обстоятельствах будет достигать целей "сво"», или, лживо добавил он, «преимущественно дипломатическим путем», или «в рамках "сво"».

Окончание войны — наглые требования РФ

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу озвучил «условия мира» для окончания войны. Мол, речь идет об «устранении всех первопричин». По его словам, такой была позиция «фюрера» Владимира Путина, и эта «позиция изменений не претерпела».

В свою очередь, помощник диктатора Юрий Ушаков назвал свои «условия» для продления переговоров с Киевом. Кремлевский шут пошел еще дальше — в лучшей манере Путина заявил об отводе ВСУ с Донбасса. Иначе, добавил чиновник, достичь прогресса в переговорах будет невозможно, даже после многочисленных раундов консультаций.

