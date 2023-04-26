Лавров остро высказался о президенте Чехии: Прага назвала РФ террористом, а министра – клоуном

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров возмутился словами президента Чехии Петра Павела о том, что Китай не может быть посредником в войне, потому что она выгодна Пекину.

Свое заявление глава МИД РФ сделал на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщают российские ОМП.

"Это заявления такого рода, не имеющие ничего общего с работой нормального политического деятеля", — заявил Лавров.

В Праге с ответом не заставили себя ждать. Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский в ответ на комментарии Лаврова назвал российского дипломата клоуном, а РФ – государством-террористкой.

"Высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте, президенте Павле, смешны. Россия — террористическое государство, и его руководство должно предстать перед международным трибуналом", — написал чешский дипломат в своем Twitter.

Высказывание лидера Чехии о роли Китая в войне

Чешский президент Петр Павел интервью Politico заявил, что Китаю выгодно затягивание войны в Украине. По его словам, нельзя доверять КНР в посредничестве в установлении мира между Россией и Украиной.

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", — подчеркнул он.

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