Лавров отклонил семь пунктов предложенного США мирного плана: ISW раскрыл детали

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова от 11 декабря и отметил, что он фактически отклонил семь пунктов предложенного США первоначального 28-пунктного мирного плана по урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом говорится в отчете ISW.

По словам аналитиков, речь идет о таких пунктах:

Реклама

замораживание текущей линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;

перезапуск Запорожской атомной электростанции под контролем Международного агентства по атомной энергии, а не России;

требование к НАТО лишь прекратить дальнейшее расширение, а не настаивать на возвращении НАТО к границам, находившимся до 1997 года;

разрешение на размещение европейских истребителей в Польше;

предоставление надежных гарантий безопасности Украины;

подтверждение суверенитета Украины;

принятие норм ЕС по защите религиозных меньшинств как необходимой основы украинских законов по этому вопросу.

В частности, в ISW отметили, что Лавров предложил Соединенным Штатам и НАТО российские ультиматумы декабря 2021 как основу гарантий безопасности для России, а эти ультиматумы содержат условия, равносильные разрушению действующего альянса НАТО, например, прекращение развертывания сил или систем вооружения в государствах-членах9.

«Заявления Лаврова от 11 декабря свидетельствуют о том, что Кремль не желает принять первоначальный 28-точечный мирный план, но Россия будет требовать дальнейших изменений, если Украина согласится на него… Высокопоставленные кремлевские чиновники, включая Путина, аналогично отклонили ключевые пункты плана в последние недели. В частности, Кремль дал понять, что его не устроит проведение выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения, как это предусмотрено 25 пунктом первоначального мирного плана», — говорится в сообщении.

В Институте изучения войны отметили, что позиция Кремля относительно мирных переговоров и обмена территориями не изменилась в 2025 году, тогда как российский лидер Владимир Путин заявил в марте 2025 года, что Россия не намерена «никому уступать» или «отдавать» незаконно аннексированные территории.

«Депутаты Государственной думы России, которые Кремль использует для формирования российского общественного мнения, также четко дали понять, что РФ остается незаинтересованной в подписании любых мирных соглашений, включая первоначальный мирный план из 28 пунктов», — говорится в сообщении.

Реклама

В ISW также заявили, что Путин и другие российские чиновники продолжают преувеличивать российские «победы на поле боя, чтобы создать ложное впечатление, что линия фронта разрушается, и подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями России».

Аналитики в очередной раз отметили, что линия фронта в Украине не угрожает неизбежным крахом, несмотря на серьезность ситуации в некоторых направлениях, и что российские войска достигают лишь тактических успехов на большей части фронта.

Напомним, ранее Лавров выдал очередную порцию абсурдных заявлений. В частности, он упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского за «противоречивые заявления». Он также обвинил Европу в том, что она желает России «вреда и беды».