Лавров открыто заявил, когда Россия прекратит войну

Сергей Лавров / © Associated Press

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Кремль не намерен сворачивать войну против Украины. Агрессорка Россия будет продолжать боевые действия, пока не достигнет целей, определяемых «фюрером» Владимиром Путиным.

Об этом дерзко заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш, пишет The Moscow Times.

По его словам, Москва и дальше будет придерживаться курса, определенного хозяином Кремля еще в июне 2024-го.

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Заметим, что тогда диктатор выдвинул Украине условия, которые фактически предусматривали капитуляцию. В частности, вывод ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия оказалась не в состоянии захватить признании этих регионов и Крыма российскими, а также отказ от вступления в НАТО, «демилитаризацию» и «денацификацию». Путин утверждал, что после выполнения этих условий отдаст приказ о прекращении огня.

Традиционно Лавров обвинил Запад, который, по его словам, якобы лишь имитирует готовность к переговорам, а «выдвигает России открытые ультиматумы». Он нагло утверждает, мол, все договоренности, достигнутые в 2014-м, 2015-м, 2019-м и 2022-м якобы были сорваны именно Западом. Поэтому, добавил министр, Москва потеряла доверие к западным партнерам.

«Запас хорошего отношения и надежд исчерпан окончательно», — дерзко заявил Лавров и добавил, мол, Россия больше не намерена полагаться на какие-либо гарантии со стороны западных государств.

Спикер Кремля Дмитрий Песков возмущенно высказался о поддержке Украины со стороны западных стран. Он заявил, что Кремль больше не считает боевые действия так называемой СВО, потому что Россия якобы воюет не только с Украиной, но и со странами Европы и США. Поэтому, утверждает он, это уже не спецоперация, а полномасштабная война.

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В Кремле также заявили о якобы готовности к мирному окончанию войны , но в то же время там утверждают, что у России есть достаточно ресурсов для продолжения боевых действий. Песков также пригрозил Украине дальнейшим расширением так называемой «буферной зоны» вдоль границы. По словам представителя Кремля, чем больше ударов украинские силы будут наносить по территории России, тем больше, по его утверждению, будет эта зона.



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