Лавров оценил "дух" отношений Путина и Трампа

Глава МИД РФ говорит, что президенты понимают друг друга и уважают.

Сергей Лавров / © Associated Press

Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дружеские и важные.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Дух» в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, общительный и взаимоважный», — считает Лавров.

В то же время он похвастался, что представители США приезжают в РФ на переговоры.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп поддерживает открытые, честные и верные отношения с Владимиром Путиным, а также лидером КНР Си Цзиньпином.

Напомним, последний раз встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа 2025 года, тогда российского диктатора встречали с полноценными элементами государственного протокола, включая красную дорожку. Вместе с тем, никаких соглашений по итогам встречи не было достигнуто, Путин покинул Аляску после завершения переговоров без анонсированных расширенных переговоров и обеда.

Переговоры США и РФ состоялись в формате три на три и продолжались почти три часа.

Накануне в Белом доме повесили фотографию Трампа с Путиным, сделанную на Аляске.

