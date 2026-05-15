Лавров оценил "дух" отношений Путина и Трампа
Глава МИД РФ говорит, что президенты понимают друг друга и уважают.
Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дружеские и важные.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Дух» в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, общительный и взаимоважный», — считает Лавров.
В то же время он похвастался, что представители США приезжают в РФ на переговоры.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп поддерживает открытые, честные и верные отношения с Владимиром Путиным, а также лидером КНР Си Цзиньпином.
Напомним, последний раз встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа 2025 года, тогда российского диктатора встречали с полноценными элементами государственного протокола, включая красную дорожку. Вместе с тем, никаких соглашений по итогам встречи не было достигнуто, Путин покинул Аляску после завершения переговоров без анонсированных расширенных переговоров и обеда.
Переговоры США и РФ состоялись в формате три на три и продолжались почти три часа.
Накануне в Белом доме повесили фотографию Трампа с Путиным, сделанную на Аляске.