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Лавров ответил угрозами на ультиматум Трампа о 50 днях
Сергей Лавров заявил, что Россия стремится понять истинные мотивы Трампа, и обвинил Евросоюз и НАТО в «неприличном» давлении на президента США.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа относительно мирного соглашения с Украиной в течение 50 дней и пригрозил вредом инициаторам санкций.
Заявления министра иностранных дел распространяют российские средства массовой пропаганды.
Лавров сказал, что Москва хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях для урегулирования войны.
«50 дней, было раньше 24 часа, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — сказал глава российского МИДа.
В этом контексте он взялся утверждать, что Трамп находится под огромным, «неприличным» давлением Евросоюза и нынешнего руководства НАТО, которые «бесцеремонно поддерживают требования Зеленского».
Лавров также заявил, что Россия справляется с санкциями и справится с новыми. Он подчеркнул, что с вредом столкнутся инициаторы ограничений и добавил: «Не рой яму другому».
Напомним, 14 июля Трамп заявил — если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение следующих 50 дней, США введут вторичные санкции. Это будут тарифы в размере 100% для главных торговых партнеров Москвы.
15 июля спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что последние заявления Трампа о 50-дневном ультиматуме и оружии для Украины являются очень серьезными. Кремлю нужно время для анализа, и «если Путин считает необходимым, то он прокомментирует заявления президента США».