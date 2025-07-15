Лавров ответил угрозами на ультиматум Трампа о 50 днях

Глава МИД России Сергей Лавров / © Associated Press

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа относительно мирного соглашения с Украиной в течение 50 дней и пригрозил вредом инициаторам санкций.

Заявления министра иностранных дел распространяют российские средства массовой пропаганды.

Лавров сказал, что Москва хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях для урегулирования войны.

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«50 дней, было раньше 24 часа, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — сказал глава российского МИДа.

В этом контексте он взялся утверждать, что Трамп находится под огромным, «неприличным» давлением Евросоюза и нынешнего руководства НАТО, которые «бесцеремонно поддерживают требования Зеленского».

Лавров также заявил, что Россия справляется с санкциями и справится с новыми. Он подчеркнул, что с вредом столкнутся инициаторы ограничений и добавил: «Не рой яму другому».

Напомним, 14 июля Трамп заявил — если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение следующих 50 дней, США введут вторичные санкции. Это будут тарифы в размере 100% для главных торговых партнеров Москвы.

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15 июля спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что последние заявления Трампа о 50-дневном ультиматуме и оружии для Украины являются очень серьезными. Кремлю нужно время для анализа, и «если Путин считает необходимым, то он прокомментирует заявления президента США».

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