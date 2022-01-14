Лавров озвучил новую "красную линию" для НАТО, она касается войны на Донбассе

По словам главы российского МИДа, речь идет об участии западных инструкторов в конфликте на востоке Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал новое заявление о "красных линиях" для НАТО.
Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".
"Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом всех "красных линий" и будет означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", - заявил Лавров.
Накануне глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России, а требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".
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