Лавров озвучил новую "красную линию" для НАТО, она касается войны на Донбассе

Лавров озвучил новую "красную линию" для НАТО, она касается войны на Донбассе

По словам главы российского МИДа, речь идет об участии западных инструкторов в конфликте на востоке Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал новое заявление о "красных линиях" для НАТО.

Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

"Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом всех "красных линий" и будет означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", - заявил Лавров.

Накануне глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России, а требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

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