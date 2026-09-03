Лавров перешел границу: министр выдвинул новые претензии к Украине

Сергей Лавров. / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз использовал кремлевскую риторику, дерзко обвинив Киев в якобы «нацистской идеологии».

Об этом заявил во время выступления на лектории в рамках Восточного экономического форума.

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Российский министр в очередной раз безосновательно обвинил Украину и страны Запад в том, что они якобы не намерены прекращать войну.

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Он высказался, мол, предложения со стороны Киева и его союзников есть стремление «заморозить конфликт». По его словам, все это вроде бы делается для того, чтобы «сохранить угрозу на границах» самой страны-агрессора.

Лавров также заявил, что Москва якобы «дала бы добро на возрождение нацизма», если бы согласилась на замораживание войны и сохранение действующей власти в Украине. Более того, нагло добавил он, для Кремля это означало бы согласие на существование «квазигосударства», которое вроде бы зависит от Запада и «сохраняет открыто нацистскую идеологию».

Министр иностранных дел еще и нагло высказался, мол, все принципы, на которых РФ в свое время признавала независимость Украины, якобы «выброшенные на свалку».

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин открыто отверг заморозку начавшейся в Украине войны и в очередной раз поставил ультиматум по миру. По его словам, Кремль не хочет прекращать войну вдоль нынешней линии фронта и согласится только на переговоры, заполненные «конкретным содержанием».

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