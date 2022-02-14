Лавров по поводу консенсуса с Западом: "Шансы договориться есть всегда"

Лавров заверил Путина, что прийти к консенсусу с Западом можно.
Российская сторона сохраняет шанс достижения консенсуса с западными партнерами в вопросах гарантий безопасности.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой государства Владимиром Путиным, пишет ТАСС.
Отвечая на вопрос российского лидера, есть ли шанс договориться с западными партнерами по ключевым вопросам в сфере безопасности, вызывающим озабоченность российской стороны, министр ответил утвердительно.
"Все же, как глава МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда", — отметил Лавров.
Напомним:
Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы "шагом к стабилизации обстановки". По его словам, это помогло бы переговорам по так называемым "гарантиям безопасности".
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