Лавров по поводу консенсуса с Западом: "Шансы договориться есть всегда"

Лавров по поводу консенсуса с Западом: "Шансы договориться есть всегда"

Лавров заверил Путина, что прийти к консенсусу с Западом можно.

Российская сторона сохраняет шанс достижения консенсуса с западными партнерами в вопросах гарантий безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой государства Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос российского лидера, есть ли шанс договориться с западными партнерами по ключевым вопросам в сфере безопасности, вызывающим озабоченность российской стороны, министр ответил утвердительно.

"Все же, как глава МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда", — отметил Лавров.

Напомним:

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы "шагом к стабилизации обстановки". По его словам, это помогло бы переговорам по так называемым "гарантиям безопасности".

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