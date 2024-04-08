Лавров поехал в Китай на фоне информации о поддержке Пекином российского ОПК: анализ ISW

По данным Bloomberg, Китай предоставляет РФ геопространственную разведку, которую оккупанты могут использовать для поддержки военных операций в Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Китай 8 и 9 апреля встретится с официальными лицами страны на фоне предупреждений Запада о том, что Пекин все больше помогает оборонно-промышленной базе РФ и даже предоставляет ей геопространственную разведку.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В российском МИД заявили, что Лавров встретится со своим китайским коллегой Ван И для обсуждения двустороннего сотрудничества и "горячих тем", в том числе войны в Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 6 апреля, что Китай "поддерживает российскую военную экономику" и оборонно-промышленную базу РФ.

В тот же день издание Bloomberg сообщило со ссылкой на неизвестные источники, что поддержка России Китаем в последнее время "углубилась". В Bloomberg также отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал неизвестных союзников из Европы о китайской поддержке РФ и попросил их напрямую поговорить с КНР по этому вопросу.

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Как рассказали источники издания, Пекин и Москва расширили сотрудничество в космосе. Китай передал России микроэлектронику, оптику, станки для танков и топливо для ракет. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что Китай также поставлял России нитроцеллюлозу – промежуточный товар, используемый в производстве оружия и взрывчатки, а также турбореактивные двигатели.

По данным Bloomberg, Китай также предоставляет России геопространственную разведку, включая спутниковые снимки, которые российские военные, вероятно, используют для поддержки военных операций в Украине.

Напомним, как сообщили ранее в Atlantic, украинские источники в армии считают, что Россия может с помощью неуказанных третьих сторон покупать спутниковые снимки у американских компаний, чтобы нацеливать свои удары на большое расстояние.

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