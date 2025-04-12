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Лавров похвалил Трампа за понимание причин "конфликта" в Украине
Глава российского МИД повторил кремлевскую «мантру» о необходимости устранения «первопричины конфликта».
В субботу, 12 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа, заявив, что он понимает «конфликт» в Украине лучше, чем любой другой западный лидер.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы российской дипломатии на Анталийском дипломатическом форуме, проходящем на юге Турции.
Лавров повторил кремлевскую «мантру» о необходимости устранения первопричины конфликта, чтобы «решить проблему и установить долговременный мир».
«Президент Трамп был первым и пока, я думаю, едва ли не единственным среди западных лидеров, который неоднократно, с убеждением, заявлял, что втягивание Украины в НАТО было большой ошибкой. И это одна из фундаментальных причин, о которой я так много раз говорил», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент государства-агрессора Владимир Путин неоднократно заявлял, что желание Украины присоединиться к НАТО представляет угрозу России.
Заявления Лаврова прозвучали после пятничных переговоров в Санкт-Петербурге между Путиным и специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом о мирном соглашении в Украине.
Напомним, на этом же дипломатическом форуме глава МИД РФ Сергей Лавров, пренебрегнув правилами дипломатии, грубо прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского об иностранных войсках в Украине.