Лавров похвалил Трампа за понимание причин "конфликта" в Украине

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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В субботу, 12 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа, заявив, что он понимает «конфликт» в Украине лучше, чем любой другой западный лидер.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы российской дипломатии на Анталийском дипломатическом форуме, проходящем на юге Турции.

Лавров повторил кремлевскую «мантру» о необходимости устранения первопричины конфликта, чтобы «решить проблему и установить долговременный мир».

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«Президент Трамп был первым и пока, я думаю, едва ли не единственным среди западных лидеров, который неоднократно, с убеждением, заявлял, что втягивание Украины в НАТО было большой ошибкой. И это одна из фундаментальных причин, о которой я так много раз говорил», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент государства-агрессора Владимир Путин неоднократно заявлял, что желание Украины присоединиться к НАТО представляет угрозу России.

Заявления Лаврова прозвучали после пятничных переговоров в Санкт-Петербурге между Путиным и специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом о мирном соглашении в Украине.

Напомним, на этом же дипломатическом форуме глава МИД РФ Сергей Лавров, пренебрегнув правилами дипломатии, грубо прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского об иностранных войсках в Украине.