Лавров посетит четыре страны: кто еще готов говорить с Россией

В МИД России анонсировали визиты Сергея Лаврова в четыре страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Об этом сообщили российские пропагандисты со ссылкой на МИД РФ.

Иностранное турне Лавров продлится пять дней, с 17 по 21 апреля.

Как пишут СМП, у Лаврова запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

Недавно Лавров заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, однако, прежде всего, "следует учитывать позицию РФ".

Напомним, США до сих пор не выдали визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российской делегации во главе с ним, которая должна принять участие в заседании Совбеза ООН уже через несколько дней.

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