Лавров потребовал на переговорах: не хочет видеть посредниками западные страны

В РФ пожаловались на то, что "западные государства себя уже показали".

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров потребовал на переговорах с Украиной: он заявил, что не хочет видеть посредниками западные страны.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Так, Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины – это "шанс для дипломатии". В то же время российский министр заявил, что РФ не хочет видеть посредниками западные государства, посетовав, что "они себя уже показали".

Напомним, представитель украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что украинско-российские переговоры не начнутся сегодня, 28 марта, из-за проблем с логистикой.

Ранее Давид Арахамия сообщал, что следующий раунд переговоров Украины и России будет проведен в Турции 28-30 марта.

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