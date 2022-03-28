Лавров потребовал на переговорах: не хочет видеть посредниками западные страны

В РФ пожаловались на то, что "западные государства себя уже показали".
Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров потребовал на переговорах с Украиной: он заявил, что не хочет видеть посредниками западные страны.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Так, Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины – это "шанс для дипломатии". В то же время российский министр заявил, что РФ не хочет видеть посредниками западные государства, посетовав, что "они себя уже показали".
Напомним, представитель украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что украинско-российские переговоры не начнутся сегодня, 28 марта, из-за проблем с логистикой.
Ранее Давид Арахамия сообщал, что следующий раунд переговоров Украины и России будет проведен в Турции 28-30 марта.
Читайте также:
- Во временно оккупированном Геническом военные РФ задержали депутата горсовета
- Без света, воды, еды и тепла находятся 160 тыс. жителей: какая ситуация в Мариуполе сейчас
- Кремлю необходимо фиксировать хоть какую-нибудь победу: в СНБО объяснили возможный "референдум" в ОРДЛО