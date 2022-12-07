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Лавров пожаловался на туалет на саммите ОБСЕ: "Просто не по-людски"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3829
Время на прочтение
2 мин
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Лавров пожаловался на туалет на саммите ОБСЕ: "Просто не по-людски"

Фото: Associated Press

Министр был шокирован гендерно-нейтральным туалетом.

Глава МИД России Сергей Лавров пожаловался на туалет, в который ему пришлось ходить во время саммита Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Швеции.

Свое заявление Лавров сделал на форуме "Примаковские чтения" в Москве 7 декабря.

Эти жалобы российский министр высказал во время заявления о своем недовольстве "этим разнообразием гендеров" в Европе. Он также поделился "инцидентом", случившимся с ним во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в 2021 году.

"Простите меня за подробности, там (в Швеции – ред.) я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали двери с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?". Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это действительно было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски", – рассказал глава МИД России.

В то же время Лавров почему-то не признался, решился ли он воспользоваться гендерно-нейтральным туалетом.

Заметим, очевидно, туалет — очень важное место для российского политического руководства. Напомним, что ранее журналисты сообщили, что президента страны Владимира Путина за границей сопровождает работник охраны, который в уборных собирает его мочу и фекалии в чемодан и вывозит в Россию. Все для того, чтобы никто не мог собрать образцы из стула Путина и узнать состояние его здоровья.

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Дата публикации
Просмотры
3829
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